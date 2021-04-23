Кожевников – о Панарине: мальчик обидчивый. Если ты мужик – играй за страну!

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном неучастии Артемия Панарина в составе сборной России на ЧМ-2021.
«Не нужно связывать неприезд Панарина в сборную с политикой. Да, он высказывается на разные темы, но имеет на это право. Хотя живет в Америке и не знает никакой сути — как в той самой проверке: слышит звон, да не знает, где он. Не думаю, что это как-то связано с политикой. Если не хочет играть человек — ничего страшного. Помните, у нас был ещё один такой человек — Радулов. Тоже не хотел приезжать. Ничего, сборная же обходится. Да, жалко, он очень классный и великий игрок. Но это его личное дело.
Если Панарин не приезжает из-за высказываний Назарова, то это мне вообще непонятно. Если он на это обижается, значит совсем мальчик. Если ты мужик, то выходи и играй за страну! Его же не поливали, не было ничего такого. На что обижаться-то? Значит мальчик обидчивый. Мало ли у кого и что было десять лет назад. Подай в суд, если тебя оклеветали. Но если обиделся, значит мальчик», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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