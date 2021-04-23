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Слепышев: Попов — красавец, здорово сыграл два матча, он огромный профессионал

Слепышев: Попов — красавец, здорово сыграл два матча, он огромный профессионал
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился мнением о третьей финальной игре Кубка Гагарина, где армейцы обыграли омский «Авангард» со счётом 2:1.

«Без разницы, кто забьёт первым в матче, игроки должны делать свое дело — выполнять установку. Сегодня мы это сделали, несмотря на то что первыми пропустили. Большинство, можно сказать, сегодня не получилось, но хотел бы отметить наше меньшинство, которое здорово сыграло в обороне. Саня Попов вообще красавец, здорово сыграл два матча, он огромный профессионал и доказывает это своей игрой», – цитирует Слепышева официальный сайт КХЛ.

Напомним, что в третьей встрече с «Авангардом» Александр Попов отдал шикарную голевую передачу на Константина Акулова.

После трёх матчей в серии ведут армейцы – 2-1. Следующая встреча состоится в Балашихе 24 апреля в 17:00 мск.

«Авангард» — ЦСКА: Окулов забил с шикарной передачи Попова и сравнял счёт
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