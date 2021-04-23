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Гусев заработал 3-е очко в составе «Флориды», отдав голевую в игре с «Каролиной»

Гусев заработал 3-е очко в составе «Флориды», отдав голевую в игре с «Каролиной»
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимает на своём льду «Каролину Харрикейнз». Идёт 1-й период, в счёте ведут хозяева – 1:0.

Счёт в матче был открыт на 7-й минуте встречи – 20-й шайбой в сезоне отметился финский форвард «Флориды» Александр Барков. Результативные передачи на свой счёт записали Патрик Хёрнквист и Никита Гусев.

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Таким образом, 28-летний российский форвард Никита Гусев, оказавшийся в составе «Флориды» перед дедлайном, набрал третье (0+3) очко к пятому матчу за новый клуб. Всего в НХЛ на его счету 52 (15+37) очка в 91 матче, при показателе полезности «-28».

Барков — об игре с Гусевым: Никита опытный игрок, тебе нужно открыться, и он тебя найдёт
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