Самсонов спас «Вашингтон» после выхода два в одного в исполнении игроков «Айлендерс»

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». После 1-го периода счёт в матче не открыт – 0:0.

Уже на первых минутах встречи хоккеисты «Айлендерс» имели отличную возможность для того, чтобы открыть счёт в матче. Нападающие Брок Нельсон и Кайл Палмьери убежали в контратаку два в одного однако не стали разыгрывать шайбу между собой, а вместо этого Палмьери убрал на паузе защитника «столичных» Дмитрия Орлова и резким кистевым броском попытался отправить шайбу в ворота Ильи Самсонова, который всё же сумел оставить ворота в неприкосновенности.

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24-летний вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов провёл в текущем сезоне 16 матчей, выиграв 11 из них, демонстрируя показатель отражённых бросков равный 89,8% и пропуская в среднем 2,84 шайбы за игру, отыграв один матч на ноль.