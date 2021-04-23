«Миннесота» продлила контракт с Хартманом на 3 года на общую сумму $ 5,1 млн

Пресс-служба клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» на официальном сайте объявила о продлении контракта с 26-летним американским крайним нападающим Райаном Хартманом.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на 3 года на общую сумму $ 5,1 млн ($ 1,7 млн в год).

Хартман был задрафтован «Чикаго Блэкхоукс» в 2013 году в первом раунде под общим 30-м номером. Ранее, помимо «Чикаго», он выступал за «Нэшвилл Предаторз» и «Филадельфию Флайерз».

В текущем сезоне на счету 26-летнего американского хоккеиста 40 проведённых матчей в составе «Миннесоты», в которых ему удалось набрать 18 (6+12) очков при показателе полезности «-1» и 25 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на его счету 354 встречи и 127 (57+70) результативных действий.