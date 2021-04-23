Ошибка Антона Худобина привела к пропущенной шайбе в матче с «Детройтом»

В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает на своём льду «Даллас Старз». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 3:1.
За 11 секунд до конца 1-го периода российский голкипер «Далласа» Антон Худобин допустил ошибку, которая привела к третьей пропущенной шайбе. В результате борьбы у синей линии «Старз» между двумя игроками гостей и форвардом «Детройта» Рихардом Паником шайба парашютом отправилась в сторону ворот Худобина и проскочила ему между ног, после чего Антон, не видя шайбу, переправил её на пятак, откуда её отправил в ворота всё тот же Паник, обменянный ранее из «Вашингтон Кэпиталз».
2-й период в рамке «Далласа» начал сменщик Худобина — Джейк Эттингер.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Детройта».
Антон Худобин провёл в текущем сезоне 25 игр за «Даллас», выиграв 10 из них, показатель его отражённых бросков составляет 91,3%, а пропускает он в среднем 2,31 шайбы за игру.
- 23 апреля 2021
-
03:39
-
03:07
-
02:50
-
02:37
-
00:21
-
00:12
- 22 апреля 2021
-
23:00
-
22:40
-
22:38
-
22:26
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:13
-
22:06
-
21:49
-
21:43
-
21:33
-
21:06
-
20:26
-
20:13
-
20:08
-
19:56
-
19:39
-
18:54
-
18:49
-
18:44
-
18:31
-
18:13
-
17:52
-
17:32
-
16:59
-
16:52
-
16:24
-
16:04