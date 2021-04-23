Ошибка Антона Худобина привела к пропущенной шайбе в матче с «Детройтом»

В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает на своём льду «Даллас Старз». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 3:1.

За 11 секунд до конца 1-го периода российский голкипер «Далласа» Антон Худобин допустил ошибку, которая привела к третьей пропущенной шайбе. В результате борьбы у синей линии «Старз» между двумя игроками гостей и форвардом «Детройта» Рихардом Паником шайба парашютом отправилась в сторону ворот Худобина и проскочила ему между ног, после чего Антон, не видя шайбу, переправил её на пятак, откуда её отправил в ворота всё тот же Паник, обменянный ранее из «Вашингтон Кэпиталз».

2-й период в рамке «Далласа» начал сменщик Худобина — Джейк Эттингер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Детройта».

Антон Худобин провёл в текущем сезоне 25 игр за «Даллас», выиграв 10 из них, показатель его отражённых бросков составляет 91,3%, а пропускает он в среднем 2,31 шайбы за игру.