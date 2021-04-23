Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Панарина и 33 сейва Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Филадельфии»

Гол Панарина и 33 сейва Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Филадельфии»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли «синерубашечники» — отличился канадский защитник Брендан Смит. Однако во 2-м периоде хоккеист «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк сначала сравнял счёт в матче, а затем в заключительном игровом отрезке вывел гостей вперёд, оформив дубль, на что своей шайбой ответил Артемий Панарин из «Рейнджерс».

Форвард «Рейнджерс» Панарин провёл на льду 22 минуты 46 секунд и заработал показатель полезности «+1», забросив 17-ю шайбу в сезоне и набрав 53-е (17+36) очко. У Виталия Кравцова – «+1» за 10.14 на льду.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 33 броска из 36.

У российского защитника «Флайерз» Ивана Проворова ассистентский дубль и коэффициент полезности «-1» за 22.18 на площадке.

«Филадельфия Флайерз», набрав 49 очков в 46 играх, занимает 6-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» (52) – 5-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Смит (Миллер, Хитил) – 09:55' (5x5)   1:1 ван Римсдайк (Конечны, Проворов) – 35:56' (5x4)   1:2 ван Римсдайк (Проворов, Хейз) – 50:29' (5x4)   1:3 Ворачек (Кутюрье, Гостисбер) – 54:07' (5x5)   2:3 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 58:00' (6x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021