Гол Панарина и 33 сейва Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Филадельфии»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Счёт в матче открыли «синерубашечники» — отличился канадский защитник Брендан Смит. Однако во 2-м периоде хоккеист «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк сначала сравнял счёт в матче, а затем в заключительном игровом отрезке вывел гостей вперёд, оформив дубль, на что своей шайбой ответил Артемий Панарин из «Рейнджерс».
Форвард «Рейнджерс» Панарин провёл на льду 22 минуты 46 секунд и заработал показатель полезности «+1», забросив 17-ю шайбу в сезоне и набрав 53-е (17+36) очко. У Виталия Кравцова – «+1» за 10.14 на льду.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 33 броска из 36.
У российского защитника «Флайерз» Ивана Проворова ассистентский дубль и коэффициент полезности «-1» за 22.18 на площадке.
«Филадельфия Флайерз», набрав 49 очков в 46 играх, занимает 6-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» (52) – 5-е.
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