Голевая передача Гусева не помогла «Флориде» избежать поражения «Каролине»

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В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Каролины» отличились Джордан Мартинук, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо. За «Флориду» дублем отметился Александр Барков.

Российский форвард «Флориды» Никита Гусев провёл на площадке 18 минут и 4 секунды и записал на свой счёт 3-е (0+3) результативное действие в новом клубе, завершив игру с показателем полезности «0». У его соотечественника из «Каролины» Андрея Свечникова – «-1» за 13.38 на льду.

У российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского 25 сейвов.

«Флорида Пантерз», набрав 65 очков в 48 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Каролина Харрикейнз» (67) – 1-е.

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:1. У Егора Шаранговича из «Дэвилз» — «-2» за 17.21 на льду.