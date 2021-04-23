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Голевая передача Гусева не помогла «Флориде» избежать поражения «Каролине»

Голевая передача Гусева не помогла «Флориде» избежать поражения «Каролине»
Хоккей / НХЛ 0
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В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Каролины» отличились Джордан Мартинук, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо. За «Флориду» дублем отметился Александр Барков.

Российский форвард «Флориды» Никита Гусев провёл на площадке 18 минут и 4 секунды и записал на свой счёт 3-е (0+3) результативное действие в новом клубе, завершив игру с показателем полезности «0». У его соотечественника из «Каролины» Андрея Свечникова – «-1» за 13.38 на льду.

У российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского 25 сейвов.

«Флорида Пантерз», набрав 65 очков в 48 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Каролина Харрикейнз» (67) – 1-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Барков (Хёрнквист, Гусев) – 06:22' (5x5)   1:1 Мартинук (Стаал) – 20:14' (5x5)   1:2 Нидеррайтер (Песке, Нечас) – 31:09' (5x4)   1:3 Ахо (Нечас) – 38:08' (4x5)   2:3 Барков (Яндл, Юбердо) – 52:02' (5x3)   2:4 Ахо (Нечас) – 59:44' (en)

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:1. У Егора Шаранговича из «Дэвилз» — «-2» за 17.21 на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Кросби (Раст, Летанг) – 00:41' (5x5)   1:1 Теннисон (Мюррей, Боквист) – 12:34' (5x5)   2:1 Сеси (Дюмулен, Капанен) – 17:46' (5x5)   3:1 Раст (Гюнцель, Кросби) – 32:03' (5x5)   4:1 Капанен (Блюгерс, Астон-Риз) – 32:28' (5x5)   5:1 Блюгерс (Летанг, Марино) – 35:59' (4x5)
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