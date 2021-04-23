Лещёв: до последнего дня определяли состав сборной России, выбор был очень сложным

Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв прокомментировал состав национальной команды на предстоящий юниорский чемпионат мира 2021 года.

«Мы вызвали на сбор 28 игроков. По итогам четырёх тренировочных микроциклов 25 игроков, включая трех вратарей, доказали, что именно они достойны играть в этой сборной. Выбор был очень сложным, до последнего дня определяли окончательный состав.

Поблагодарили тех ребят, кто не попал в состав. Они проделали большой путь, но, к сожалению, не выиграли конкуренцию. Все, кто приехал на сбор, нас приятно удивили. Они терпели — тренировки были тяжелые. Но повторюсь, конкуренция была очень высокой, и тот, кто её выиграл, в итоге и попал в состав.

Условия сбора в Новогорске были шикарными, как и всегда. Федерация хоккея России сделала для нас все возможное. Проживание, питание, условия для тренировок — всё было на высочайшем уровне. Последнюю неделю сбора в России работали над тактикой, делали акцент на игру в неравных составах. Длинный перелёт в Северную Америку и карантин мы прорабатывали с тренерским штабом. На сборе заложили хорошую базу, ребята отошли от нагрузок и к первой ледовой тренировке в США подошли в хорошей форме. Что касается жизни в пузыре, то все ребята профессионалы, должны сконцентрироваться на хоккее.

Касаемо ролей в тренерском штабе, то Владимир Филатов отвечает за работу с защитниками и игру в меньшинстве, Евгений Ставровский — за нападающих и игру в большинстве. Я координирую все действия нашего тренерского штаба.

В предстоящей товарищеской игре со сборной Беларуси хотелось бы видеть все, что мы нарабатывали на сборе — тактические действия, физическую и функциональную подготовку. Что касается того хоккея, который хочется видеть в исполнении сборной в целом, то мы должны играть с позиции силы, показывать агрессивный хоккей, большее количество времени находиться в атаке. Если бы меня попросили отметить одну черту этой команды, то я бы выделил характер", — цитирует Лещёва официальный сайт ФХР.