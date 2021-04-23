«Колорадо» четвёртый раз подряд вышел в плей-офф, став вторым участником от Запада
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» переиграл «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Джареда Беднара. Эта победа позволила «Эвеланш» гарантировать себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
«Лавины» вышли в плей-офф четвёртый раз подряд. В этом сезоне они стали второй командой после «Вегас Голден Найтс», обеспечившей себе путёвку в кубковые матчи. Обе команды представляют Западную конференцию и в этом сезоне выступают в одном дивизионе.
C 66 очками в 44 матчах «Колорадо» занимает второе место в Западном дивизионе, опережая при этом «Голден Найтс» по потерянным очкам. В активе команды Питера Дебура 68 очков после 46 матчей.
«Вегас» стал первой командой, пробившейся в плей-офф НХЛ, и вошёл в историю лиги
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