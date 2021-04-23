«Ванкувер» потерпел первое поражение после выхода с карантина, уступив «Оттаве»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Тим Штюцле, Дрейк Батерссон и Коннор Браун. Российский нападающий Евгений Дадонов и защитник Артём Зуб очков в этой встрече не набрали. Защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей

«Ванкувер» потерпел первое поражение после выходи из карантина. Клуб не проводил матчи с 25 марта по 19 апреля, после того как в команде началась волна заболеваний вследствие заражения коронавирусом. После выхода из карантина команда выиграла два матча подряд.