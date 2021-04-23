Голкипер «Каролины» Неделькович сделал шикарный сэйв в падении
Американский голкипер «Каролины Харрикейнз» Алекс Неделькович сделал суперсэйв в матче с «Флоридой Пантерз» за три с половиной минуты до конца третьего периода.
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Неделькович сначала отбил бросок от синей линии, а потом ловушкой в падении отбил бросок с добивания.
«Каролина» обыграла «Флориду» со счётом 3:2 и не позволила «Флориде» выйти на первое место в таблице Центрального дивизиона. Теперь «Пантерз» отстают на два очка и имеют на два сыгранных матча больше.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Неделькович провёл 18 игр, три из которых – сухие.
В следующем матче команды снова встретятся друг с другом 25 апреля. Начало матча в 2:00 мск.
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