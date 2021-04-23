Лавиолетт – о травме Овечкина: не знаю, что с ним случилось. Он не мог продолжать игру

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал травму российского форварда Александра Овечкина во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс».



«Я даже не знаю, что с ним случилось. Знаю только, что он не мог продолжить игру», – цитирует Лавиолетта NBC Sports.



Напомним, что эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 64 очка в 47 встречах, занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ, а «Нью-Йорк Айлендерс» (63) – третье.



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.