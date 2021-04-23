Карлсон: Самсонов делал великолепные сейвы, это стало решающим фактором игры с «Айлендерс»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал игру российского голкипера «Кэпиталз» Ильи Самсонова в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился победой столичной команды после серии буллитов.
«В таких плотных играх, как эта, в какой-то момент тебе приходится полагаться на своего вратаря, и он блистал. Это были не просто хорошие сейвы, это были великолепные сейвы каждый раз, когда соперник вскрывал нашу оборону. Это и стало решающим фактором», – цитирует Карлсона NBC Sports.
«Вашингтон Кэпиталз», набрав 64 очка в 47 встречах, занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ, а «Нью-Йорк Айлендерс» (63) – третье.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
- 23 апреля 2021
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:52
-
09:44
-
09:33
-
09:11
-
08:49
-
08:37
-
07:44
-
07:39
-
07:18
-
07:11
-
06:58
-
06:35
-
06:22
-
06:18
-
06:08
-
06:00
-
05:45
-
05:35
-
05:12
-
04:57
-
04:49
-
04:41
-
04:34
-
03:39
-
03:07
-
02:50
-
02:37
-
00:21
-
00:12
- 22 апреля 2021
-
23:00
-
22:40
-
22:38