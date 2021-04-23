Карлсон: Самсонов делал великолепные сейвы, это стало решающим фактором игры с «Айлендерс»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал игру российского голкипера «Кэпиталз» Ильи Самсонова в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился победой столичной команды после серии буллитов.



«В таких плотных играх, как эта, в какой-то момент тебе приходится полагаться на своего вратаря, и он блистал. Это были не просто хорошие сейвы, это были великолепные сейвы каждый раз, когда соперник вскрывал нашу оборону. Это и стало решающим фактором», – цитирует Карлсона NBC Sports.



«Вашингтон Кэпиталз», набрав 64 очка в 47 встречах, занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ, а «Нью-Йорк Айлендерс» (63) – третье.



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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