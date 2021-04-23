Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лавиолетт: Самсонов был в полном порядке, дал «Вашингтону» возможность вкатиться в игру

Лавиолетт: Самсонов был в полном порядке, дал «Вашингтону» возможность вкатиться в игру
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру российского голкипера Ильи Самсонова во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Он был в полном порядке в первом периоде, ему пришлось сделать несколько хороших спасений во втором и третьем. Он дал нам возможность оклематься и вкатиться в игру после трёхдневного перерыва, чтобы заиграть во втором и третьем, провёл очень сильный матч. Он весь вечер делал важные спасения, но большая часть пришлась на первый период», – цитирует Лавиолетта NBC Sports.
«Вашингтон Кэпиталз», набрав 64 очка в 47 встречах, занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ, а «Нью-Йорк Айлендерс» (63) – третье.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

Самсонов спас «Вашингтон» после выхода два в одного в исполнении игроков «Айлендерс»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021