Лавиолетт: Самсонов был в полном порядке, дал «Вашингтону» возможность вкатиться в игру

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру российского голкипера Ильи Самсонова во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс».



«Он был в полном порядке в первом периоде, ему пришлось сделать несколько хороших спасений во втором и третьем. Он дал нам возможность оклематься и вкатиться в игру после трёхдневного перерыва, чтобы заиграть во втором и третьем, провёл очень сильный матч. Он весь вечер делал важные спасения, но большая часть пришлась на первый период», – цитирует Лавиолетта NBC Sports.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 64 очка в 47 встречах, занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ, а «Нью-Йорк Айлендерс» (63) – третье.



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

Самсонов спас «Вашингтон» после выхода два в одного в исполнении игроков «Айлендерс»