Чибриков: быть капитаном сборной — это ответственность перед ребятами, тренерами, страной

Нападающий юниорской сборной России Никита Чибриков поделился эмоциями о том, что стал капитаном команды.
«Провели в Новогорске отличный сбор: поработали над всеми компонентами игры, много работали над взаимодействием в пятерках. Приехали в полной боеготовности. Думаю, что все уже адаптировались к условиям. Ребята будут готовы к началу. Опыт жизни в пузыре у меня уже есть, благодаря выступлению на Евротуре. Все ребята следили за тем, как это проходила молодежка. У нас будут комфортные условия, какие-то игровые зоны. Так что трудностей возникнуть не должно.
Большая гордость — быть здесь, представлять Россию. Как описать нашу команду? Сборная — это всегда номер один, Красная машина. Будем делать все, чтобы привезти золото домой. Ощущения близкого старта приятные. Мы в хорошей форме, все готовы и чувствуем себя хорошо. Мы с детства идем к тому, чтобы представлять свою страну на таких турнирах.
Быть капитаном сборной — это ответственность перед ребятами, тренерами, перед страной. Спасибо команде, что доверили. Думаю, здесь каждый достоин быть капитаном. Буду брать лидерскую роль и делать все, что в моих силах», – цитирует Чибрикова официальный сайт ФХР.
Напомним, что юниорский чемпионат мира пройдёт с 27 апреля по 7 мая.
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