Денис Гурьянов мощным щёлчком забросил «Детройту»

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов в большинстве забросил шайбу в ворота «Детройт Ред Уингз».



На 54-й минуте при игре в большинстве форвард первым оказался на добивании и мощным броском отыграл один гол. По итогам матча «Даллас» уступил со счётом 3:7.

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В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин провёл 46 матчей и набрал 26 очков: забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.



После 46 игр «Даллас» с 50 очками занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона, отставая от «Нэшвилла» на два очка. У «Старз» сыграно на два матча меньше.



По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.