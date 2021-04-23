Денис Гурьянов мощным щёлчком забросил «Детройту»
Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов в большинстве забросил шайбу в ворота «Детройт Ред Уингз».
На 54-й минуте при игре в большинстве форвард первым оказался на добивании и мощным броском отыграл один гол. По итогам матча «Даллас» уступил со счётом 3:7.
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В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин провёл 46 матчей и набрал 26 очков: забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.
После 46 игр «Даллас» с 50 очками занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона, отставая от «Нэшвилла» на два очка. У «Старз» сыграно на два матча меньше.
По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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