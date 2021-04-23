Голкипер «Айлендерс» Варламов: возможно, в матче с нами Самсонов провёл лучшую игру

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов поделился мнением об игре с «Вашингтон Кэпиталз», которая завершилась для «Айлендерс» поражением после серии буллитов.



«Наша команда играла хорошо, имела много возможностей забить. Шансов было много. Но Илья Самсонов, возможно, провёл лучшую игру в сезоне. И нужно отдать ему должное. Как и нашей команде, которая здорово доставляла шайбу к чужим воротам. Но забить не получилось. Тяжело проигрывать такие матчи. Нечасто увидишь, когда мы уходим в овертайм при счёте 0:0 и никто не может забить. Но в хоккее такое иногда тоже случается.



Я думаю, мы сильно сыграли в меньшинстве. Большинство «Кэпиталз» всегда опасно, они создают много моментов. Но мы действовали очень плотно и надёжно. Если дать «Вашингтону» больше свободы, они наверняка забьют тебе в большинстве. Но в меньшинстве мы сегодня провели действительно выдающийся матч.



Всегда хочется побеждать со счётом вроде 2:1, хотя можно даже 6:5. Что-то вроде этого. Потому что победа есть победа, и это важно для команды. Да, эти 0:0 хороши для статистики вратаря, потому что процент отражённых бросков составляет 100, и ты получаешь сухую игру. Но мы проиграли матч, и это самое главное», – цитирует Варламова официальный сайт НХЛ на русском языке.