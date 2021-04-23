Женский ЧМ по хоккею может пройти в Далласе, Эдмонтоне или Финляндии

Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер прокомментировал варианты переноса женского чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в канадских Галифаксе и Труро, но был отменён по решению, принятому властями канадской провинции Новая Шотландия из-за опасений по поводу рисков безопасности, связанных с COVID-19.
«Женский чемпионат мира может быть сыгран в нынешнем году позднее. Ориентировочными сроками считаются конец августа — начало сентября. Что касается места проведения турнира, то вариантов несколько: американский Даллас, канадский Эдмонтон, а также Финляндия. Решение будет принимать ИИХФ при совещаниях с федерацией хоккея Канады», — отметил Дрегер в эфире TSN Insider Trading.
Напомним, что с инициативой провести чемпионат мира в августе накануне выступила Канада.
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