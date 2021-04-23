Каменский: во «Флориде» Гусев почувствовал игру. Ему там доверяют
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением об игре Никиты Гусева, который в недавний дедлайн НХЛ перешёл во «Флориду Пантерз».
«Никита Гусев во «Флориде» почувствовал игру. Это хорошо для него — ему там доверяют. Надеюсь, что он попал в свою команду.
До этого в «Нью-Джерси» у него не получалось. С другой стороны, это только первые игры за «Флориду».
Отсутствие такого Никиты Гусева — потеря для нашей сборной. Естественно, мы хотели бы видеть игрока такого уровня в составе. Гусев доказал, что он мастер», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, что после перехода во «Флориду» хоккеист провёл пять матчей в Национальной хоккейной лиге, в которых отдал три результативные передачи.
Гусев заработал 3-е очко в составе «Флориды», отдав голевую в игре с «Каролиной»
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