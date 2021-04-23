«Сибирь» продлила контракты с Ермаковым, Яковлевым и Сетдиковым
Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контакты с защитником Андреем Ермаковым и форвардом Алексеем Яковлевым на два сезона, с нападающим Никитой Сетдиковым – на один, сообщает официальный «твиттер» новосибирского клуба.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф.
Ермаков в чемпионате провёл 38 игр, забросил две шайбы и отдал семь передач, у Яковлева семь очков (5+2) в 21 матче, Сетдиков набрал пять очков (1+4) в 10 встречах.
Напомним, что нынешний сезон КХЛ не закончен. В финале Кубка Гагарина встречаются ЦСКА и «Авангард». После трёх матчей в серии ведут армейцы – 2-1. Следующий финальный матч состоится в Балашихе 24 апреля в 17:00.
Воспитанник «Сибири» пополнил тренерский штаб команды
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