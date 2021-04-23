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Сергей Борисов: Грубец не ошибся, когда забивал Шалунов. Это стечение обстоятельств

Сергей Борисов: Грубец не ошибся, когда забивал Шалунов. Это стечение обстоятельств
Хоккей / КХЛ 0

Бывший голкипер «Амура», «Спартака» и «Атланта», а ныне основатель собственной школы вратарей Сергей Борисов поделился мнением о второй шайбе ЦСКА в третьей финальной встрече Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:1).

Грубец не ошибался, когда забил Шалунов. Это просто случайное стечение обстоятельств. Шимон просто споткнулся на перемещении и попал в колею от конька игрока. Такое бывает, просто банально не повезло.

В матче это был ключевой эпизод, но никак не в серии. «Авангард» прилично играет, у них ещё будет шанс в этой серии», – сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, что после трёх матчей в серии ведут армейцы. Следующая игра пройдёт 24 апреля в Балашихе. Начало – в 17:00 мск.

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