Гендиректор «Трактора»: в следующем сезоне в структуре клуба будут четыре команды

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, что в следующем сезоне в системе челябинского клуба будут четыре команды.
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«Много разговоров среди болельщиков вызвали слухи, связанные с «Челметом». Действительно, вопросы к команде есть, но на данный момент решение этих вопросов не лежит в плоскости её закрытия. Тем более что принятие таких решений — прерогатива Совета директоров «Трактора», а на нём эта тема не поднималась.
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Одной из основных задач менеджмента клуба как раз и является повышение эффективности работы всей структуры. Этот рабочий процесс идёт на постоянной основе.
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К будущему сезону в Челябинске готовятся четыре команды системы. К «Трактору», «Челмету» и «Белым Медведям» добавится женская — «Белые Медведицы», состав и тренерский штаб которой уже комплектуется», — цитирует Савина официальный телеграм-канал «Трактора».
- 23 апреля 2021
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