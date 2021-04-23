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Гендиректор «Трактора»: в следующем сезоне в структуре клуба будут четыре команды

Гендиректор «Трактора»: в следующем сезоне в структуре клуба будут четыре команды
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, что в следующем сезоне в системе челябинского клуба будут четыре команды.

«Много разговоров среди болельщиков вызвали слухи, связанные с «Челметом». Действительно, вопросы к команде есть, но на данный момент решение этих вопросов не лежит в плоскости её закрытия. Тем более что принятие таких решений — прерогатива Совета директоров «Трактора», а на нём эта тема не поднималась.

Одной из основных задач менеджмента клуба как раз и является повышение эффективности работы всей структуры. Этот рабочий процесс идёт на постоянной основе.

К будущему сезону в Челябинске готовятся четыре команды системы. К «Трактору», «Челмету» и «Белым Медведям» добавится женская — «Белые Медведицы», состав и тренерский штаб которой уже комплектуется», — цитирует Савина официальный телеграм-канал «Трактора».

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