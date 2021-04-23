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Кровопусков: особо рады тому, что в составе «Динамо» остаётся Егор Зайцев

Кровопусков: особо рады тому, что в составе «Динамо» остаётся Егор Зайцев
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал продление контрактов с защитником Егором Зайцевым и нападающим Вячеславом Кулёминым.

«После консультации с главным тренером было принято решение о продлении контрактов с Вячеславом Кулёминым и Егором Зайцевым. Вячеслав на протяжении нескольких сезонов зарекомендовал себя как настоящий командный боец. Особенно рады тому, что в составе «Динамо» остаётся Егор Зайцев. Несмотря на обилие разговоров о возможном отъезде защитника за океан, сам Егор принял решение остаться в «Динамо». Желаю игрокам удачи в новом сезоне!» — цитирует Кровопускова официальный сайт бело-голубых.

«Динамо» завершило регулярный чемпионат на третьем месте в таблице Западной конференции. Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили петербургскому СКА.

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