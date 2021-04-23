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Журналист Athletic: Лавиолетт скрытен в разговорах о травмах. Так и в ситуации с Овечкиным

Журналист Athletic: Лавиолетт скрытен в разговорах о травмах. Так и в ситуации с Овечкиным
Хоккей / НХЛ 0

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о ситуации с капитаном команды «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Россиянин не появился на льду в концовке третьего периода и в овертайме матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 Б), проведя последнюю смену за 2:49 до завершения основного времени. После встречи главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт сообщил, что нападающий в этот момент был не готов играть, но не стал вдаваться в подробности.

«Лавиолетт, как правило, очень скрытен, когда речь идёт о травмах. Он снова показал это в ситуации с Овечкиным, который ушёл со льда в конце основного времени и не провёл ни одной смены в овертайме», — написал Эль-Башир.

Лавиолетт – о травме Овечкина: не знаю, что с ним случилось. Он не мог продолжать игру
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