«Автомобилист» продлил контракт с 24-летним Жукеновым

Нападающий «Автомобилиста» Дмитрий Жукенов продлил контракт с клубом из Екатеринбурга, сообщает официальный сайт команды.

Отмечается, что соглашение пролонгировано ещё на два года.

24-летний Жукенов в нынешнем сезоне дебютировал в составе «Автомобилиста», проведя 16 матчей в КХЛ, включая пять матчей Кубка Гагарина. На его счету 5 (3+2) очков. Кроме того, в минувшем сезоне за «Горняк» в ВХЛ нападающий принял участие в 45 матчах, в которых набрал 25 (9+16) баллов.



«Рад, что продолжу выступать за «Автомобилист»! Буду стараться больше проявлять себя, свои личные качества, помогать команде. С первых матчей за «Автомобилист» я влился в коллектив, наладил контакт с тренерским штабом. Считаю, что не было тяжело, всё прошло гладко. Конечно, жду нового сезона. Осталось много недосказанности и у команды, и у меня», — приводит слова Жукенова пресс-служба клуба.