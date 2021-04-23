Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Коламбус» впервые за пять лет не вышел в плей-офф

«Коламбус» впервые за пять лет не вышел в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1.

Команда тренера Джона Тортореллы потерпела поражение в восьмом матче подряд.

Как отмечает официальный сайт НХЛ, «Коламбус» официально лишился шансов на попадание в плей-офф. «Синие мундиры» пропустят розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2016 года.

Напомним, «Блю Джекетс» набрал 39 очков в 49 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Коламбус» занимает последнее место в Центральном дивизионе.

Ранее шансов на выход в плей-офф также лишились «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз».

«Коламбус» потерпел 8-е поражение кряду, уступив на выезде «Тампе»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021