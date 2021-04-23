«Коламбус» впервые за пять лет не вышел в плей-офф
В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1.
Команда тренера Джона Тортореллы потерпела поражение в восьмом матче подряд.
Как отмечает официальный сайт НХЛ, «Коламбус» официально лишился шансов на попадание в плей-офф. «Синие мундиры» пропустят розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2016 года.
Напомним, «Блю Джекетс» набрал 39 очков в 49 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Коламбус» занимает последнее место в Центральном дивизионе.
Ранее шансов на выход в плей-офф также лишились «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз».
«Коламбус» потерпел 8-е поражение кряду, уступив на выезде «Тампе»
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