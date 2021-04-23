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Третьяк подтвердил, что Панарин не выступит на чемпионате мира — 2021

Третьяк подтвердил, что Панарин не выступит на чемпионате мира — 2021
Хоккей / НХЛ 0
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Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал отказ Артемия Панарина выступить на чемпионате мира по хоккею — 2021.

«Мы очень хотим, чтобы Артемий играл за нашу сборную. Потому что он — действительно прекрасный хоккеист, показывает хороший результат. Но по своим обстоятельствам сказал, что не сможет помочь команде.

Звали ли Панарина на чемпионат мира? Ну как звали? Был предварительный разговор. Потому что регулярный чемпионат НХЛ ещё продолжается. И мы желаем удачи всем нашим ребятам. Всё-таки «Нью-Йорк Рейнджерс» имеет шансы попасть в плей-офф. Пусть играют в своих клубах и бьются за Кубок Стэнли. Но по каким-то обстоятельствам Панарин сказал: «К сожалению, я не смогу в этом году помочь сборной».

Насколько я знаю, Панарин сказал, что был тяжёлый чемпионат НХЛ и что ему опять в пузыре жить будет сложно. По моим данным, связано с этим. А больше я ничего не могу добавить», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

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Эффектной шайбы Артемия было недостаточно, чтобы одолеть «Филадельфию».
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