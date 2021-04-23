У нападающего «Вашингтона» Овечкина травма нижней части тела

У российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина травма нижней части тела, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».
«Овечкин получил травму нижней части тела. У команды запланирована дополнительная тренировка на Лонг-Айленде», — написал Эль-Башир.
Напомним, что эпизод с травмой произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся. Встреча закончилась победой «Вашингтона» после буллитов (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
«Вашингтон Кэпиталз», набрав 64 очка в 47 встречах, занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ, а «Нью-Йорк Айлендерс» (63) — третье.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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