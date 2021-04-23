Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

У нападающего «Вашингтона» Овечкина травма нижней части тела

У нападающего «Вашингтона» Овечкина травма нижней части тела
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

У российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина травма нижней части тела, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

«Овечкин получил травму нижней части тела. У команды запланирована дополнительная тренировка на Лонг-Айленде», — написал Эль-Башир.

Напомним, что эпизод с травмой произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся. Встреча закончилась победой «Вашингтона» после буллитов (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 64 очка в 47 встречах, занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ, а «Нью-Йорк Айлендерс» (63) — третье.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021