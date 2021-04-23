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«Калгари» пропустил утреннюю тренировку из-за положительного теста на коронавирус у игрока

«Калгари» пропустил утреннюю тренировку из-за положительного теста на коронавирус у игрока
Хоккей / НХЛ 0
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«Калгари Флэймз» пропустил утреннюю тренировку перед матчем с «Монреаль Канадиенс» из-за одного положительного теста на COVID-19, сообщает журналист Эрик Фрэнсис.

«Калгари Флэймз» не будет проводить утреннюю тренировку сегодня в качестве меры предосторожности из-за положительного результата теста на COVID-1, который вся команда сдавала вчера. Игрок находится в изоляции. Все остальные сотрудники и игроки сдали отрицательный результат. Сегодняшняя игра пройдёт с «Монреаль Канадиенс», — написал журналист в своём «твиттере».

Напомним, что «Калгари» сыграет с «Монреалем» 24 апреля в 4:00 мск.

После 45 встреч «Калгари» с 41 очком занимает пятое место в таблице Северного дивизиона, «Монреаль» провёл 44 матча и расположился строчкой выше. У «Канадиенс» 49 очков.

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