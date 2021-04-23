«Калгари» пропустил утреннюю тренировку из-за положительного теста на коронавирус у игрока

Кто попадёт в плей-офф, а кто отправится в отпуск? Интриги конца регулярки в НХЛ

Команда Панарина набрала отличный ход, но пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли ей поможет только серия побед над главным соперником в лиге.