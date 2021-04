Беларусь запретила ввоз продукции спонсоров, выступавших против проведения ЧМ в Минске

Для обеспечения защиты национальных интересов, «с учётом недружественных действий в отношении белорусского народа» правительство Беларуси установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 23 апреля 2021 г. № 240, сообщает tut.by.

Документ принят на основании указа президента от 30 марта 2021 г. № 128 «О применении специальных мер», которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию на её территории отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых являются государство или объединение государств, принявшие решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических или физических лиц или присоединившиеся к специальным мерам в отношении белорусских юридических или физических лиц, принятым иными государствами или их объединениями.



В перечень запрещённых товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, «8X4», Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop The Water While Using Me).



Напомним, Liqui Moly, Škoda и Nivea отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы турнир прошёл в Беларуси.

Ранее стало известно, что ввод продукции Nivea в Беларусь будет временно запрещена.