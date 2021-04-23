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Беларусь запретила ввоз продукции спонсоров, выступавших против проведения ЧМ в Минске

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Беларусь запретила ввоз продукции спонсоров, выступавших против проведения ЧМ в Минске
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Для обеспечения защиты национальных интересов, «с учётом недружественных действий в отношении белорусского народа» правительство Беларуси установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 23 апреля 2021 г. № 240, сообщает tut.by.

Документ принят на основании указа президента от 30 марта 2021 г. № 128 «О применении специальных мер», которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию на её территории отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых являются государство или объединение государств, принявшие решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических или физических лиц или присоединившиеся к специальным мерам в отношении белорусских юридических или физических лиц, принятым иными государствами или их объединениями.

В перечень запрещённых товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, «8X4», Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop The Water While Using Me).

Напомним, Liqui Moly, Škoda и Nivea отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы турнир прошёл в Беларуси.

Ранее стало известно, что ввод продукции Nivea в Беларусь будет временно запрещена.

Беларусь запретила ввоз части продукции Nivea, выступавшей против проведения ЧМ в Минске
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