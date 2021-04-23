Наставник «Оттавы»: игра Зайцева не получает высоких оценок, но он был лучшим с «Кэнакс»

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит оценил игру защитника Никиты Зайцева в матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:0)
«Сегодня он показал исключительную игру. Вставал на пути соперника, быстро играл с шайбой, отлично действовал в меньшинстве и помог нам довести матч до победы.
Он здорово старался и боролся на протяжении всей встречи. Его игра не получает высоких оценок за набранные очки и сделанные передачи, но если вернуться назад и заново посмотреть матч, то можно увидеть, что сегодня он был нашим лучшим защитником», — приводит слова Смита официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
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