Наставник «Оттавы»: игра Зайцева не получает высоких оценок, но он был лучшим с «Кэнакс»

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит оценил игру защитника Никиты Зайцева в матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:0)



«Сегодня он показал исключительную игру. Вставал на пути соперника, быстро играл с шайбой, отлично действовал в меньшинстве и помог нам довести матч до победы.



Он здорово старался и боролся на протяжении всей встречи. Его игра не получает высоких оценок за набранные очки и сделанные передачи, но если вернуться назад и заново посмотреть матч, то можно увидеть, что сегодня он был нашим лучшим защитником», — приводит слова Смита официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.