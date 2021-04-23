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Малкин после травмы вышел на тренировку «Питтсбурга» в бесконтактном джерси

Малкин после травмы вышел на тренировку «Питтсбурга» в бесконтактном джерси
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, восстанавливающийся после травмы, вышел на тренировку команды в бесконтактном джерси, сообщает журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».

Бесконтактный джерси — это джерси, означающий, что против игрока нельзя применять силовые приёмы.

Отмечается, что в такой же одежде вышел другой нападающий «пингвинов» — Фредерик Годро, пропустивший пять встреч.

Напомним, 17 марта во время матча регулярного сезона НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2) 34-летний Малкин попал под силовой приём защитника «Брюинз» Джареда Тинорди и был вынужден покинуть площадку. С тех пор россиянин не выходил на лёд в официальных матчах. В текущем сезоне Малкин провёл 29 встреч и набрал 24 (8+16) очка.

К этому моменту форвард пропустил уже 18 матчей.

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