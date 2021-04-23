Сборная России забросила шесть шайб Беларуси в первом матче Еврочелленджа

В первом матче Еврочелленджа сборная России обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 6:3 (0:0, 6:1, 0:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 23-й минуте Владислав Каменев вывел сборную России вперёд. Через четыре минуты Егор Коршков увеличил преимущество. Через 40 секунд Илья Сафонов забросил третью шайбу. В середине периода Франсис Паре отыграл один гол. До конца периода сборная России забросила ещё три шайбы. Голы забили Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов и Коршков, оформивший дубль. В третьем периоде Дмитрий Коробов и Герман Нестеров забили по голу.
Напомним, завтра, 24 апреля, олимпийская сборная России сыграет с Беларусью. 25 апреля начнётся второй подготовительный цикл. 28 апреля россияне вылетят в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведут два матча со швейцарцами.
Напомним, что эти встречи являются частью подготовки к чемпионату мира — 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 25 мая по 6 июня.
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