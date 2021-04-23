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Сборная России забросила шесть шайб Беларуси в первом матче Еврочелленджа

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России забросила шесть шайб Беларуси в первом матче Еврочелленджа
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

В первом матче Еврочелленджа сборная России обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 6:3 (0:0, 6:1, 0:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 23-й минуте Владислав Каменев вывел сборную России вперёд. Через четыре минуты Егор Коршков увеличил преимущество. Через 40 секунд Илья Сафонов забросил третью шайбу. В середине периода Франсис Паре отыграл один гол. До конца периода сборная России забросила ещё три шайбы. Голы забили Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов и Коршков, оформивший дубль. В третьем периоде Дмитрий Коробов и Герман Нестеров забили по голу.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
23 апреля 2021, пятница. 18:00 МСК
Россия
Окончен
6 : 3
Беларусь
1:0 Каменев (Лямкин, Подколзин) – 22:15' (5x5)   2:0 Коршков (Цицюра, Красковский) – 26:13' (5x5)   3:0 Сафонов (Галимов, Марченко) – 26:53' (5x5)   3:1 Паре – 32:25' (5x5)   4:1 Кузьменко (Яковлев) – 33:52' (5x5)   5:1 Бурдасов (Шипачёв, Красковский) – 35:37' (5x4)   6:1 Коршков (Сафонов, Марченко) – 35:55' (5x4)   6:2 Коробов (Соловьёв) – 55:15' (5x5)   6:3 Нестеров (Паре, Фальковский) – 59:26' (6x5)

Напомним, завтра, 24 апреля, олимпийская сборная России сыграет с Беларусью. 25 апреля начнётся второй подготовительный цикл. 28 апреля россияне вылетят в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведут два матча со швейцарцами.

Напомним, что эти встречи являются частью подготовки к чемпионату мира — 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 25 мая по 6 июня.

Календарь ЧМ-2021
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