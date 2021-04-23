Голкипер «Виннипега» Бердин вызван в «команду такси». Он ещё не играл в НХЛ

Голкипер «Виннипег Джетс» Михаил Бердин вызван в «команду такси», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».
Российский вратарь будет вызван из фарм-клуба «Джетс» — «Манитобы Мус».
В нынешнем сезоне АХЛ 23-летний Бердин принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата, в среднем за матч отражая 90% бросков. Коэффициент надёжности составляет 2.75.
В НХЛ Бердин ещё не играл.
Напомним, в декабре 2020 года 22-летний российский вратарь заключил новое двухлетнее соглашение с «Виннипегом» на общую сумму $ 1,5 млн ($ 750 тыс. за сезон). Действие контракта начинается с сезона-2021/2022, при этом в сезоне-2022/2023 соглашение будет односторонним.
Россиянин провёл за санкт-петербургский СКА в этом сезоне КХЛ 14 матчей, отразив 91,2% броска при коэффициенте надёжности 2.51. В минувшем сезоне выступал за команду «Манитоба Мус» — фарм-клуб «Виннипег Джетс» в Американской хоккейной лиге.
- 23 апреля 2021
-
20:57
-
20:49
-
20:46
-
20:44
-
20:39
-
20:24
-
20:00
-
19:46
-
19:34
-
19:20
-
19:04
-
18:59
-
18:43
-
17:53
-
17:50
-
17:37
-
17:29
-
16:57
-
16:52
-
16:31
-
15:58
-
15:52
-
15:38
-
15:22
-
15:00
-
14:49
-
14:44
-
14:26
-
14:16
-
13:52
-
13:18
-
13:15
-
13:10
-
13:06
-
12:59