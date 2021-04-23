Главный тренер «Питтсбург» Салливан: Малкин гораздо ближе к возвращению в состав

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о состоянии нападающего «пингвинов» Евгения Малкина, который восстанавливается от травмы нижней части тела.
«То, что Малкин тренируется, означает, что он гораздо ближе к возвращению в состав, наши ребята этому рады. Все прекрасно понимают, как он важен для команды и какое влияние может оказывать на игру», — приводит слова Салливана журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».
Напомним, 17 марта во время матча регулярного сезона НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2) 34-летний Малкин попал под силовой приём защитника «Брюинз» Джареда Тинорди и был вынужден покинуть площадку. С тех пор россиянин не выходил на лёд в официальных матчах. В текущем сезоне Малкин провёл 29 встреч и набрал 24 (8+16) очка.
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