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Шипачёв — о матче с Беларусью: взаимопонимание неплохое, но было много брака

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Шипачёв — о матче с Беларусью: взаимопонимание неплохое, но было много брака
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Капитан сборной России Вадим Шипачёв подвёл итоги встречи с Беларусью (6:3).

«Не играли много. Хорошо вышли, были моменты, много желания, эмоций. Где-то не справились с руками, с ногами, не набрали оптимальную форму, но выиграли. Ребята должны понимать, что команда должна выигрывать. Молодые ребята здорово сыграли. Первый период вкатывались, повторюсь, давно не играли, тяжело входить в игру. В третьем периоде была недоконцентрация, нужно увереннее доигрывать такие периоды, не давать сопернику ни шанса.

Игра в большинстве с Бурдасовым? При игре «пять на четыре» от меня нужно то, что я делал в клубе. Бурдасов с хорошим броском, Кузьменко тоже здорово бросает. Есть моменты, над которыми надо поработать, взаимопонимание неплохое, но было много брака», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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