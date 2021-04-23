Шипачёв — о матче с Беларусью: взаимопонимание неплохое, но было много брака

Капитан сборной России Вадим Шипачёв подвёл итоги встречи с Беларусью (6:3).
«Не играли много. Хорошо вышли, были моменты, много желания, эмоций. Где-то не справились с руками, с ногами, не набрали оптимальную форму, но выиграли. Ребята должны понимать, что команда должна выигрывать. Молодые ребята здорово сыграли. Первый период вкатывались, повторюсь, давно не играли, тяжело входить в игру. В третьем периоде была недоконцентрация, нужно увереннее доигрывать такие периоды, не давать сопернику ни шанса.
Игра в большинстве с Бурдасовым? При игре «пять на четыре» от меня нужно то, что я делал в клубе. Бурдасов с хорошим броском, Кузьменко тоже здорово бросает. Есть моменты, над которыми надо поработать, взаимопонимание неплохое, но было много брака», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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