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«Динамо» одержало победу в матче с «Локо» и выиграло Кубок Харламова

В пятом матче финальной серии Кубка Харламова — трофея Молодёжной хоккейной лиги — московское «Динамо» обыграло ярославский «Локо» на стадионе «Красногорск Арена имени Владимира Петрова» со счётом 7:5 (3:0, 2:3, 2:2).

Эта победа стала для москвичей четвёртой в серии (4-1). «Динамо» выиграло Кубок Харламова.

На пятой минуте матча Иван Дидковский открыл счёт. Через 35 секунд Максим Махрин увеличил преимущество. В конце первого периода Дмитрий Злодеев сделал счёт крупным.

На старте второго игрового отрезка Владислав Михайлов в меньшинстве забросил четвёртую шайбу. Через 35 секунд Даниил Тесанов отыграл одну шайбу. В середине периода Александр Кисаков забил пятый гол в ворота «Локо». После этого железнодорожники забросили дважды до конца игрового отрезка.

В третьем периоде Тесанов оформил дубль, сократив разрыв до минимума. Однако через 21 секунду Дмитрий Рашевский сделал счёт 6:4 в пользу москвичей. На 59-й минуте Тесанов оформил хет-трик, но Андрей Прибыльский на последней минуте забил седьмой гол в ворота «Локо».

Таким образом, «Динамо» стало первым в истории клубом, победившим в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

Кроме того, «Динамо» потерпело всего одно поражение в плей-офф — в третьем матче с «Локо».