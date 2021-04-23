«Динамо» одержало победу в матче с «Локо» и выиграло Кубок Харламова

В пятом матче финальной серии Кубка Харламова — трофея Молодёжной хоккейной лиги — московское «Динамо» обыграло ярославский «Локо» на стадионе «Красногорск Арена имени Владимира Петрова» со счётом 7:5 (3:0, 2:3, 2:2).
Эта победа стала для москвичей четвёртой в серии (4-1). «Динамо» выиграло Кубок Харламова.
На пятой минуте матча Иван Дидковский открыл счёт. Через 35 секунд Максим Махрин увеличил преимущество. В конце первого периода Дмитрий Злодеев сделал счёт крупным.
На старте второго игрового отрезка Владислав Михайлов в меньшинстве забросил четвёртую шайбу. Через 35 секунд Даниил Тесанов отыграл одну шайбу. В середине периода Александр Кисаков забил пятый гол в ворота «Локо». После этого железнодорожники забросили дважды до конца игрового отрезка.
В третьем периоде Тесанов оформил дубль, сократив разрыв до минимума. Однако через 21 секунду Дмитрий Рашевский сделал счёт 6:4 в пользу москвичей. На 59-й минуте Тесанов оформил хет-трик, но Андрей Прибыльский на последней минуте забил седьмой гол в ворота «Локо».
Таким образом, «Динамо» стало первым в истории клубом, победившим в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.
Кроме того, «Динамо» потерпело всего одно поражение в плей-офф — в третьем матче с «Локо».
- 23 апреля 2021
-
22:29
-
22:27
-
22:27
-
22:14
-
21:50
-
21:23
-
21:13
-
21:01
-
20:57
-
20:49
-
20:46
-
20:44
-
20:39
-
20:24
-
20:00
-
19:46
-
19:34
-
19:20
-
19:04
-
18:59
-
18:43
-
17:53
-
17:50
-
17:37
-
17:29
-
16:57
-
16:52
-
16:31
-
15:58
-
15:52
-
15:38
-
15:22
-
15:00
-
14:49
-
14:44