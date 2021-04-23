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«Динамо» одержало победу в матче с «Локо» и выиграло Кубок Харламова

«Динамо» одержало победу в матче с «Локо» и выиграло Кубок Харламова
Хоккей / МХЛ 0
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В пятом матче финальной серии Кубка Харламова — трофея Молодёжной хоккейной лиги — московское «Динамо» обыграло ярославский «Локо» на стадионе «Красногорск Арена имени Владимира Петрова» со счётом 7:5 (3:0, 2:3, 2:2).

Эта победа стала для москвичей четвёртой в серии (4-1). «Динамо» выиграло Кубок Харламова.

На пятой минуте матча Иван Дидковский открыл счёт. Через 35 секунд Максим Махрин увеличил преимущество. В конце первого периода Дмитрий Злодеев сделал счёт крупным.

На старте второго игрового отрезка Владислав Михайлов в меньшинстве забросил четвёртую шайбу. Через 35 секунд Даниил Тесанов отыграл одну шайбу. В середине периода Александр Кисаков забил пятый гол в ворота «Локо». После этого железнодорожники забросили дважды до конца игрового отрезка.

В третьем периоде Тесанов оформил дубль, сократив разрыв до минимума. Однако через 21 секунду Дмитрий Рашевский сделал счёт 6:4 в пользу москвичей. На 59-й минуте Тесанов оформил хет-трик, но Андрей Прибыльский на последней минуте забил седьмой гол в ворота «Локо».

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
23 апреля 2021, пятница. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
7 : 5
Локо
Ярославль
1:0 Дидковский (Парамонов) – 04:50' (5x5)   2:0 Махрин (Кисаков, Луховской) – 05:25' (5x5)   3:0 Злодеев (Смирнов, Дидковский) – 19:25' (5x5)   4:0 Михайлов (Рашевский) – 21:42' (4x5)   4:1 Тесанов (Мисюль, Манин) – 22:17' (5x4)   5:1 Кисаков (Луховской) – 30:32' (5x5)   5:2 Бычков (Тютнев) – 33:19' (5x5)   5:3 Тютнев (Абросимов, Кирьянов) – 37:47' (5x4)   5:4 Тесанов (Кирьянов) – 54:11' (5x5)   6:4 Рашевский (Гутик) – 54:32' (5x5)   6:5 Тесанов (Кирьянов, Тютнев) – 58:40' (5x5)   7:5 Прибыльский (Гутик) – 59:03' (en)

Таким образом, «Динамо» стало первым в истории клубом, победившим в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

Кроме того, «Динамо» потерпело всего одно поражение в плей-офф — в третьем матче с «Локо».

Турнирная таблица плей-офф МХЛ
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