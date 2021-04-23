Коршков: в третьем периоде сборная России пропустила нелепые голы. Давно не играли

Нападающий сборной России Егор Коршков подвёл итоги встречи с Беларусью (6:3).



«Были тренировки, немного притёрлись друг к другу, с каждым матчем надо прибавлять, чтобы попасть на чемпионат мира. Голы с пятака? Думаю, что в любом звене так, просто стечение обстоятельств, что два гола забили с пятака.



Мы давно не играли, в первом периоде вкатывались, в третьем начали агрессивнее, забили свои моменты. В третьем периоде пропустили нелепые голы.



После серии «Локомотива» с ЦСКА я уже восстановился, время было, с новыми силами и эмоциями приехал в сборную. Думаю, что конкуренция никогда не мешала, она подстёгивает быть лучше, чтобы доказать своё право поехать на чемпионат мира», — передаёт слова Коршкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Россия не пощадила Беларусь. Наши забили шесть голов за период! Репетиция перед чемпионатом мира команде Валерия Брагина пока удаётся, но третья двадцатиминутка матча была сыграна слабо.