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Гуськов: поздравляю «Динамо» с Кубком Харламова! Финальная серия стала украшением сезона

Гуськов: поздравляю «Динамо» с Кубком Харламова! Финальная серия стала украшением сезона
Хоккей / МХЛ 0
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Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал победу московского «Динамо» в Кубке Харламова.

«Поздравляю «Динамо» с первым в истории Кубком Харламова. Тренеры, хоккеисты и весь персонал команд-финалистов проделали огромную работу на протяжении всего сезона, а финальная серия стала его украшением. Также отмечу руководителей «Динамо» и «Локомотива» — в клубах выстроена хоккейная вертикаль, команда МХЛ — неотъемлемая часть этой вертикали. Мы благодарны клубам за перенос решающих матчей на арены команд КХЛ, из-за которого матчи финальной серии посетили около 13 тысяч человек», — сказал Гуськов на награждении «Динамо».

Кубок Харламова москвичам вручили вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов и директор департамента проведения соревнований МХЛ Игорь Ромашин.

Первые в истории! «Динамо» выиграло Кубок Харламова, собрав хет-трик из трофеев
«Локо» был близок к роскошному камбэку, но московский клуб устоял. Бело-голубые побеждали в КХЛ, ВХЛ, а теперь стали чемпионом и в МХЛ.
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