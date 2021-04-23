Гуськов: поздравляю «Динамо» с Кубком Харламова! Финальная серия стала украшением сезона

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал победу московского «Динамо» в Кубке Харламова.
«Поздравляю «Динамо» с первым в истории Кубком Харламова. Тренеры, хоккеисты и весь персонал команд-финалистов проделали огромную работу на протяжении всего сезона, а финальная серия стала его украшением. Также отмечу руководителей «Динамо» и «Локомотива» — в клубах выстроена хоккейная вертикаль, команда МХЛ — неотъемлемая часть этой вертикали. Мы благодарны клубам за перенос решающих матчей на арены команд КХЛ, из-за которого матчи финальной серии посетили около 13 тысяч человек», — сказал Гуськов на награждении «Динамо».
Кубок Харламова москвичам вручили вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов и директор департамента проведения соревнований МХЛ Игорь Ромашин.
- 23 апреля 2021
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