Р. Ротенберг — о матче с Беларусью: сборная Россия показала самоотверженность и характер

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о подготовке национальной команды к ЧМ-2021.



Сегодня сборная России обыграла команду Беларуси (6:3) в рамках Еврочелленджа.



«Тренерский штаб отрабатывает нашу систему, команда находится под нагрузками. Сейчас идут серьёзные сборы, первый цикл которых завершится завтра.



В следующем матче будет играть другой состав, так как у нас на сборах больше 40 человек. Впереди ещё два цикла, мы готовимся к чемпионату мира.



Ребята сегодня показали самоотверженность и характер. На чемпионат мира может поехать каждый из игроков сегодняшнего состава. Это зависит только от них самих, потому что в сборную попадают лучшие. Пока готовимся, работаем и смотрим», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Россия не пощадила Беларусь. Наши забили шесть голов за период! Репетиция перед чемпионатом мира команде Валерия Брагина пока удаётся, но третья двадцатиминутка матча была сыграна слабо.