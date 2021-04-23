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Р. Ротенберг — о матче с Беларусью: сборная Россия показала самоотверженность и характер

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Р. Ротенберг — о матче с Беларусью: сборная Россия показала самоотверженность и характер
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о подготовке национальной команды к ЧМ-2021.

Сегодня сборная России обыграла команду Беларуси (6:3) в рамках Еврочелленджа.

«Тренерский штаб отрабатывает нашу систему, команда находится под нагрузками. Сейчас идут серьёзные сборы, первый цикл которых завершится завтра.

В следующем матче будет играть другой состав, так как у нас на сборах больше 40 человек. Впереди ещё два цикла, мы готовимся к чемпионату мира.

Ребята сегодня показали самоотверженность и характер. На чемпионат мира может поехать каждый из игроков сегодняшнего состава. Это зависит только от них самих, потому что в сборную попадают лучшие. Пока готовимся, работаем и смотрим», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Россия не пощадила Беларусь. Наши забили шесть голов за период!
Репетиция перед чемпионатом мира команде Валерия Брагина пока удаётся, но третья двадцатиминутка матча была сыграна слабо.
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