Р. Ротенберг — о матче с Беларусью: сборная Россия показала самоотверженность и характер

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о подготовке национальной команды к ЧМ-2021.
Сегодня сборная России обыграла команду Беларуси (6:3) в рамках Еврочелленджа.
«Тренерский штаб отрабатывает нашу систему, команда находится под нагрузками. Сейчас идут серьёзные сборы, первый цикл которых завершится завтра.
В следующем матче будет играть другой состав, так как у нас на сборах больше 40 человек. Впереди ещё два цикла, мы готовимся к чемпионату мира.
Ребята сегодня показали самоотверженность и характер. На чемпионат мира может поехать каждый из игроков сегодняшнего состава. Это зависит только от них самих, потому что в сборную попадают лучшие. Пока готовимся, работаем и смотрим», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
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