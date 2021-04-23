Вратарь «Динамо» Вадим Жеренко — MVP плей-офф МХЛ. Степан Никулин стал лучшим бомбардиром

Сегодня, 23 апреля, в пятом матче финальной серии плей-офф МХЛ молодёжная хоккейная команда «Динамо-Москва» обыграла ярославский «Локо» (7:5, счёт в серии — 4-1). Столичная команда впервые в своей истории выиграла Кубок Харламова.



Кубок Харламова победителям вручили вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов и директор департамента проведения соревнований МХЛ Игорь Ромашин.



Московское «Динамо» завоевало путёвку на международный турнир Кубок мира среди молодёжных команд, который состоится в августе в Сочи на базе образовательного центра «Сириус». Динамовцы сыграют с лучшими молодёжными командами других стран.



Самым ценным игроком (MVP) плей-офф МХЛ признан вратарь «Динамо» Вадим Жеренко. Он стал лучшим в плей-офф по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности. Лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф стал нападающий «Локо» Степан Никулин, который набрал 14 (12+2) очков, лучшим ассистентом — его партнёр по звену Руслан Абросимов (11 передач).

Первые в истории! «Динамо» выиграло Кубок Харламова, собрав хет-трик из трофеев «Локо» был близок к роскошному камбэку, но московский клуб устоял. Бело-голубые побеждали в КХЛ, ВХЛ, а теперь стали чемпионом и в МХЛ.