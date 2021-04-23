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Агент Анисимова опроверг слухи о том, что Артём вернётся в КХЛ после текущего сезона

Агент Анисимова опроверг слухи о том, что Артём вернётся в КХЛ после текущего сезона
Хоккей / НХЛ 0
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Тодд Даймонд, агент российского нападающего «Оттавы Сенаторз» Артёма Анисимова, прокомментировал информацию о том, что его клиент может вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

Ранее появилась информация, согласно которой россиянин вернётся в КХЛ после текущего сезона.

«Он сфокусирован только на продолжении карьеры в НХЛ», — приводит слова Даймонда известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 29 марта «Оттава» выставила Анисимова на драфт отказов. Ни одна команда не забрала игрока с драфта, вследствие чего он вернулся в состав команды.

Действующий контракт Анисимова, по которому он зарабатывает $ 4,55 млн в год, истекает после окончания сезона-2020/2021. В нынешнем сезоне Анисимов провел 18 матчей и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+1».

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