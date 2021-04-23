Агент Анисимова опроверг слухи о том, что Артём вернётся в КХЛ после текущего сезона

Тодд Даймонд, агент российского нападающего «Оттавы Сенаторз» Артёма Анисимова, прокомментировал информацию о том, что его клиент может вернуться в Континентальную хоккейную лигу.
Ранее появилась информация, согласно которой россиянин вернётся в КХЛ после текущего сезона.
«Он сфокусирован только на продолжении карьеры в НХЛ», — приводит слова Даймонда известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Напомним, 29 марта «Оттава» выставила Анисимова на драфт отказов. Ни одна команда не забрала игрока с драфта, вследствие чего он вернулся в состав команды.
Действующий контракт Анисимова, по которому он зарабатывает $ 4,55 млн в год, истекает после окончания сезона-2020/2021. В нынешнем сезоне Анисимов провел 18 матчей и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+1».
- 23 апреля 2021
-
23:49
-
23:38
-
23:28
-
23:13
-
22:55
-
22:43
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:27
-
22:14
-
21:50
-
21:23
-
21:13
-
21:01
-
20:57
-
20:49
-
20:46
-
20:44
-
20:39
-
20:24
-
20:00
-
19:46
-
19:34
-
19:20
-
19:04
-
18:59
-
18:43
-
17:53
-
17:50
-
17:37
-
17:29
-
16:57
-
16:52
-
16:31