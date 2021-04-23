В Ярославле подожгли могилу погибшего хоккеиста «Локомотива»

В Ярославле вандалы подожгли могилу погибшего игрока «Локомотива», сообщают «Ярновости» с ссылкой на мэрию города.



Представители «Локомотива» обратились в департамент территориальной безопасности.



Сообщается, что клубу КХЛ пожаловались родственники игрока, погибшего в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.



«Мы просмотрели записи и обнаружили, что акт вандализма на самом деле имел место. Неизвестные лица попали в объективы камер, и мы передали съёмку в УМВД России по Ярославской области.



Полиция сработала очень оперативно, подозреваемых сейчас разыскивают, чтобы привлечь к ответственности», — приводят слова заместителя директора департамента территориальной безопасности мэрии Ярославля Андрея Овчинникова «Ярновости».

Девять лет без «Локомотива». Боль, которую невозможно заглушить 7 сентября 2011-го. Мы помним.