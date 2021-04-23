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В Ярославле подожгли могилу погибшего хоккеиста «Локомотива»

В Ярославле подожгли могилу погибшего хоккеиста «Локомотива»
Хоккей / КХЛ 0

В Ярославле вандалы подожгли могилу погибшего игрока «Локомотива», сообщают «Ярновости» с ссылкой на мэрию города.

Представители «Локомотива» обратились в департамент территориальной безопасности.

Сообщается, что клубу КХЛ пожаловались родственники игрока, погибшего в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

«Мы просмотрели записи и обнаружили, что акт вандализма на самом деле имел место. Неизвестные лица попали в объективы камер, и мы передали съёмку в УМВД России по Ярославской области.

Полиция сработала очень оперативно, подозреваемых сейчас разыскивают, чтобы привлечь к ответственности», — приводят слова заместителя директора департамента территориальной безопасности мэрии Ярославля Андрея Овчинникова «Ярновости».

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