В Ярославле подожгли могилу погибшего хоккеиста «Локомотива»
В Ярославле вандалы подожгли могилу погибшего игрока «Локомотива», сообщают «Ярновости» с ссылкой на мэрию города.
Представители «Локомотива» обратились в департамент территориальной безопасности.
Сообщается, что клубу КХЛ пожаловались родственники игрока, погибшего в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
«Мы просмотрели записи и обнаружили, что акт вандализма на самом деле имел место. Неизвестные лица попали в объективы камер, и мы передали съёмку в УМВД России по Ярославской области.
Полиция сработала очень оперативно, подозреваемых сейчас разыскивают, чтобы привлечь к ответственности», — приводят слова заместителя директора департамента территориальной безопасности мэрии Ярославля Андрея Овчинникова «Ярновости».
Девять лет без «Локомотива». Боль, которую невозможно заглушить
7 сентября 2011-го. Мы помним.
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