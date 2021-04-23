Вадим Шипачёв отреагировал на завоевание МХК «Динамо» Кубка Харламова

В пятом матче финальной серии Кубка Харламова — трофея Молодёжной хоккейной лиги — московское «Динамо» обыграло ярославский «Локо» на стадионе «Красногорск Арена имени Владимира Петрова» со счётом 7:5 (3:0, 2:3, 2:2). Эта победа стала для москвичей четвёртой в серии (4-1). «Динамо» выиграло Кубок Харламова.

Нападающий московского «Динамо», выступающего в КХЛ, Вадим Шипачёв прокомментировал победу молодёжной команды в плей-офф МХЛ.

«Поздравляю нашу молодёжку с победой в кубке Харламова! Большие красавцы! «Динамо» — чемпион!» — написал Шипачёв на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, «Динамо» стало первым в истории клубом, победившим в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.



Кроме того, «Динамо» потерпело всего одно поражение в плей-офф — в третьем матче с «Локо».