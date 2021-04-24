«Баффало» обыграл «Бостон» в матче с 10 голами, Райнхарт оформил хет-трик
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз. Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
В составе победителей хет-трик оформил Сэм Райнхарт и ещё по одной шайбе в свой актив записали Расмус Далин, Кейси Миттельштадт и Артту Руотсалайнен. Финский голкипер Укко-Пекка Луукконен отразил 36 бросков За «Бостон» отличились Стивен Кемпф, Ник Ритчи, Кевен Миллер и Тейлор Холл.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2021, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Кемпфер (Холл, Раск) – 02:15' (5x5) 1:1 Райнхарт (Далин, Олофссон) – 15:40' (5x4) 2:1 Далин (Шихан, Ридер) – 26:54' (5x5) 3:1 Миттельштадт (Томпсон, Самуэльссон) – 34:17' (5x5) 4:1 Руотсалайнен (Козенс, Самуэльссон) – 41:14' (5x5) 5:1 Райнхарт – 44:30' (5x4) 5:2 Ритчи (Кемпфер, Дебраск) – 52:06' (5x5) 5:3 Миллер (Кемпфер, Курали) – 55:23' (5x5) 5:4 Холл (Макэвой, Крейчи) – 57:12' (6x5) 6:4 Райнхарт – 59:18' (en)
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