«Баффало» обыграл «Бостон» в матче с 10 голами, Райнхарт оформил хет-трик

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз. Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе победителей хет-трик оформил Сэм Райнхарт и ещё по одной шайбе в свой актив записали Расмус Далин, Кейси Миттельштадт и Артту Руотсалайнен. Финский голкипер Укко-Пекка Луукконен отразил 36 бросков За «Бостон» отличились Стивен Кемпф, Ник Ритчи, Кевен Миллер и Тейлор Холл.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.