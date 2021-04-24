«Чикаго» дома уступил «Нэшвиллу», у Задорова «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Джохансен, Люк Канин и Эрик Хаула. Российский форвард Яков Тренин за 11.43 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Чикаго» единственный гол забил Уайатт Калинюк. Защитник Никита Задоров за 15.50 на льду один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1».

«Предаторз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Блэкхоукс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 27 и 28 апреля «Нэвшилл» проведёт дома с «Флоридой Пантерз», а «Чикаго» 28 апреля примет «Тампа-Бэй Лайтнинг».