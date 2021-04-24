«Чикаго» дома уступил «Нэшвиллу», у Задорова «-1»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Джохансен, Люк Канин и Эрик Хаула. Российский форвард Яков Тренин за 11.43 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
За «Чикаго» единственный гол забил Уайатт Калинюк. Защитник Никита Задоров за 15.50 на льду один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1».
«Предаторз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Блэкхоукс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 27 и 28 апреля «Нэвшилл» проведёт дома с «Флоридой Пантерз», а «Чикаго» 28 апреля примет «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2021, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Джохансен (Эллис, Толванен) – 26:33' (5x5) 0:2 Канин (Гранлунд, Йернкрок) – 36:24' (5x5) 0:3 Хаула (Эллис, Казинс) – 56:05' (5x5) 1:3 Хиностроза (Калинюк, Боден) – 56:41' (5x5)
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