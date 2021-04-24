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Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ. Нападающий забил в ворота «Лос-Анджелес Кингз».

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После первого периода счёт встречи – 1:1. В составе «Кингз» взятием ворот отметился Тревор Мур.

Ранее Кирилл Капризов установил рекорд новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ. В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на выезде обыграла «Аризону Койотс» со счётом 4:1. Заброшенная шайба стала для Капризова 19-й в 45 матчах регулярки, что стало новым рекордом.

Российский форвард побил достижение Мариана Габорика, установленное 20 лет назад. В сезоне-2000/2001 словацкий нападающий забросил 18 шайб, приняв участие в 71 встрече.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.