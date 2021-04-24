«Калгари» обыграл «Монреаль», у Монахана «2+1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Диллон Дюбе, Эндрю Манджапане, Шон Монахан и Элиас Линдхольм. Также Монахан отличился двумя голевыми передачами. Российский защитник Никита Нестеров за 7.00 на площадке результативных действий не совершил.

За «Монреаль» голы забили Тайлер Тоффоли и Йоэль Армиа. Защитник Александр Романов за 14.20 на льду заработал показатель полезности «0».

«Флэймз» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Канадиенс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 25 и 27 апреля команды проведут между собой, затем «Калгари» 30 апреля и 2 мая на выезде сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» 29 апреля примет «Торонто Мэйпл Лифс».