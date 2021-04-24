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«Калгари» обыграл «Монреаль», у Монахана «2+1»

«Калгари» обыграл «Монреаль», у Монахана «2+1»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Диллон Дюбе, Эндрю Манджапане, Шон Монахан и Элиас Линдхольм. Также Монахан отличился двумя голевыми передачами. Российский защитник Никита Нестеров за 7.00 на площадке результативных действий не совершил.

За «Монреаль» голы забили Тайлер Тоффоли и Йоэль Армиа. Защитник Александр Романов за 14.20 на льду заработал показатель полезности «0».

«Флэймз» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Канадиенс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 25 и 27 апреля команды проведут между собой, затем «Калгари» 30 апреля и 2 мая на выезде сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» 29 апреля примет «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2021, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Дюбе (Манджапане, Райан) – 06:06' (5x5)   1:1 Тоффоли – 13:19' (5x5)   1:2 Армиа (Дано) – 18:24' (5x5)   2:2 Манджапане (Ханифин, Монахан) – 19:24' (5x4)   3:2 Монахан (Годро, Нордстрём) – 45:58' (5x5)   4:2 Линдхольм (Монахан) – 59:52' (en)
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