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Капризов побил рекорд «Миннесоты» по продолжительности голевой серии для новичков

Капризов побил рекорд «Миннесоты» по продолжительности голевой серии для новичков
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в этой встрече.

Как отмечает официальная страница NHL Public Relations в «Твиттере», форвард забил в четвёртом матче подряд и установил рекорд «Уайлд» по продолжительности голевой серии для новичков.

Ранее в этом сезоне он уже повторил достижение Мариана Габорика (сезон-2000/2001) и Паскаля Дюпуи (сезон-2001/2002), забивавших в трёх матчах подряд.

Кроме того, Капризов стал первым новичком в истории «Уайлд» с 20 шайбами в сезоне. Он продолжает улучшать клубный рекорд. Ранее Кирилл Капризов установил рекорд новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ. В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на выезде обыграла «Аризону Койотс» со счётом 4:1. Заброшенная шайба стала для Капризова 19-й в 45 матчах регулярки, что стало новым рекордом.

Российский форвард побил достижение Мариана Габорика, установленное 20 лет назад. В сезоне-2000/2001 словацкий нападающий забросил 18 шайб, приняв участие в 71 встрече.

«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» благодаря дублю Капризова
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